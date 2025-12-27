Maxi tamponamento sull'A16 | nove feriti all'altezza del casello di Baiano

Nove feriti all'altezza del casello di Baiano, in direzione Napoli, lungo l'autostrada A16: sono stati portati tra gli ospedali di Avellino e di Nola. 🔗 Leggi su Fanpage.it

