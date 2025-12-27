Maxi tamponamento sull'A16 | nove feriti all'altezza del casello di Baiano
Nove feriti all'altezza del casello di Baiano, in direzione Napoli, lungo l'autostrada A16: sono stati portati tra gli ospedali di Avellino e di Nola. 🔗 Leggi su Fanpage.it
A16, violento tamponamento prima dello svicolo di Baiano: nove persone ferite in uno scontro tra più vetture - Diverse auto sarebbero rimaste coinvolte in quello che dovrebbe essere un violento tamponamento (le cause dello scontro sono in corso di accertamento) lungo l’A16, poco prima del casello autostradale ... corriereirpinia.it
