NBA centesima di fila con almeno 20 punti per Gilgeous-Alexander e OKC batte Memphis

Shai Gilgeous-Alexander ha raggiunto la sua centesima partita consecutiva con almeno 20 punti, una serie che testimonia la sua costanza e il suo ruolo fondamentale in Oklahoma City. La vittoria contro Memphis al Paycom Center sottolinea l'importanza del giocatore e la continuità delle sue prestazioni, avvicinandolo al record storico di Wilt Chamberlain. Un traguardo che conferma la crescita e l'affidabilità del talento canadese nel panorama NBA.

Oklahoma City (Stati Uniti), 23 dicembre 2025 – È arrivata tra le mura amiche del Paycom Center la centesima partita di fila in cui Shai Gilgeous-Alexander, che ora mette sempre più nel mirino il record assoluto di Wilt Chamberlain (126), ha segnato almeno 20 punti. Per la precisione sono 31 (con 1120 al tiro), a cui vanno aggiunti anche 10 rimbalzi e 8 assist, i punti mandati a bersaglio dall'asso canadese nel successo dei suoi Oklahoma City Thunder, che hanno sconfitto con un netto 119-103 i Memphis Grizzlies: i campioni NBA in carica hanno a lungo dominato la contesa, chiudendo il primo tempo avanti di 13 lunghezze e arrivando fino al +18 a inizio quarto quarto, per poi resistere al generoso tentativo di rimonta di Memphis (sorretta da sei uomini in doppia cifra), che è riuscita a spingersi fino al -4 prima di alzare definitivamente bandiera bianca.

