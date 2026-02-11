Bergamo dilapidato patrimonio milionario della zia | nipote sotto accusa maxi sequestro da oltre un milione

La Guardia di Finanza di Bergamo ha messo i sigilli a più di 1,1 milioni di euro. La somma, ritenuta il ricavato di un’operazione di circonvenzione e autoriciclaggio, riguarda una donna di 40 anni, nipote di una zia invalida. La donna è ora sotto accusa, mentre gli investigatori continuano a ricostruire la vicenda.

Eseguito un sequestro di oltre 1,1 milioni di euro dalla Guardia di Finanza che ha portato alla luce un presunto caso di circonvenzione di persona incapace e autoriciclaggio ai danni di un’anziana donna. Secondo quanto ricostruito, la nipote avrebbe approfittato della vulnerabilità della zia, sottraendole progressivamente l’intero patrimonio. Le indagini e la ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’attività investigativa è stata avviata dal Comando Provinciale di Bergamo dopo il decesso della donna, quando gli eredi hanno segnalato un sospetto depauperamento dei beni dell’anziana. 🔗 Leggi su Virgilio.it

