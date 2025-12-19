Due arresti a Prato | titolari cinesi di opifici sfruttavano i lavoratori in nero

PRATO – Nel corso di articolata investigazione sono stati tratti in arresto due imprenditori, uno di 50 anni e l’altro di 51, di nazionalità cinese, titolari di due imprese del territorio, per i delitti di occupazione di stranieri privi di permesso di soggiorno e di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, in quanto nelle loro aziende impiegavano lavoratori stranieri (tutti di etnia cinese) presenti illegalmente sul territorio dello Stato italiano, tutti impegnati senza contratto di lavoro (e dunque lavoratori in nero) e, di conseguenza, privi di qualsiasi tutela retributiva, previdenziale ed assistenziale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

