Sfida d’alta classifica Halley contro Recanati Scocca l’ora del derby

MATELICA Domani alle 18 la Halley Matelica ospita la Svethia Recanati. Si tratta di un big match visto che i padroni di casa sono terzi con 26 punti, mentre i leopardiani inseguono con due lunghezze di ritardo. Per i ragazzi di coach Antonio Trullo è la seconda gara casalinga consecutiva, dopo quella vinta domenica scorsa contro Jesi. Il successo e la prestazione della squadra hanno riportato il sereno in casa biancorossa. È atteso il debutto dell’ultimo arrivato Ignacio Davico, anch’egli argentino. Sarà lui il sostituto di Federico Mariani, il quale nei giorni scorsi è stato operato al ginocchio sinistro per la lesione subtotale del legamento crociato anteriore e per la lesione del legamento collaterale mediale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

