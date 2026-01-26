Romagnano completato il restyling della stazione | lavori per 350mila euro

È stato completato il restyling della stazione di Romagnano-Vietri-Salvitelle, in provincia di Salerno. I lavori, realizzati da Rete Ferroviaria Italiana, hanno un valore di circa 350 mila euro e hanno riguardato interventi per migliorare l’accessibilità e la sicurezza dell’edificio. La ristrutturazione si inserisce in un più ampio progetto di sviluppo infrastrutturale volto a favorire la mobilità locale.

