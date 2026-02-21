L’iniziativa ’La Partita Applaudita’ E’ tempo di fair play

L'iniziativa ‘La Partita Applaudita’ si svolge questo fine settimana, promuovendo il rispetto tra tifosi e giocatori. La manifestazione nasce dall’idea di incoraggiare comportamenti positivi negli stadi, in risposta ai numerosi episodi di intolleranza registrati negli ultimi mesi. La partita coinvolge squadre di diverse regioni e si gioca in un grande stadio, davanti a centinaia di spettatori. È un’occasione per dimostrare che il calcio può essere anche un esempio di convivenza civile.

Weekend calcistico di grande valore e incentrato su ‘La Partita Applaudita’ che, dopo il grande successo dell’edizione regionale dello scorso anno, diventa interregionale. Saranno coinvolte 342 squadre di calcio che disputeranno 171 partite tra la Toscana, l’Umbria e la provincia di Piacenza: 139 saranno le gare giocate nella nostra regione e coinvolgeranno Under 14 maschile e quella Under 15 femminile, con gare su tanti campi di Firenze e della Città Metropolitana. Campo principale quello dell’Isolotto di via Pio Fedi con ‘La Partita Applaudita’ che avrà inizio oggi alle 16,30 alla presenza dell’assessore Letizia Perini, del presidente regionale Paolo Mangini e di numerose personalità.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

