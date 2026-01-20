Nel settore giovanile femminile, l’ACF Arezzo registra risultati diversificati: la squadra Primavera subisce una sconfitta in trasferta, mentre le formazioni Under 17 e Under 15 ottengono due vittorie esterne per 4-0 nei Play Off. Un andamento che evidenzia il progresso delle categorie più giovani e la necessità di analizzare le aree di miglioramento per la Primavera.

Trasferta amara per la Primavera dell’ ACF Arezzo, mentre arrivano due convincenti successi esterni nei Play Off per Under 17 e Under 15 amaranto, entrambe vittoriose con un netto 4-0. Primavera: Inter – ACF Arezzo 4-0. Impegno difficile a Milano per la Primavera amaranto, attesa dallo scontro diretto contro l’ Inter, diretta inseguitrice in classifica. La gara si mette subito in salita per la squadra di mister Marco Merola: le nerazzurre sbloccano il risultato nei primi minuti con Santoro e raddoppiano all’11’ con Romanelli. L’ACF Arezzo fatica a reagire e al 20’ è ancora Santoro a colpire per il 3-0. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Settore Giovanile Femminile: risultati contrastanti per l’ACF Arezzo tra Primavera e Play Off

La Figc ha riconosciuto l'Acf Arezzo come Settore Giovanile di Terzo LivelloL'ACF Arezzo ha ricevuto dalla FIGC il riconoscimento ufficiale come Settore Giovanile di Terzo Livello.

