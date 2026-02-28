Servizi di volo Ridolfi promosso Scalo operativo 16 ore 7 giorni su 7 Ufficializzata da Enac l’estensione

L’autorità aeronautica ha ufficializzato l’estensione dell’attività dello scalo operativo 16 ore al giorno, sette giorni su sette. Questa decisione riguarda anche i servizi di volo gestiti dal Ridolfi, che ora vedono un potenziamento delle operazioni. Nel frattempo, sono state annunciate due nuove tratte di Ryanair che si aggiungono a quella di Palermo, portando novità sulle rotte aeree dell’aeroporto.

Dopo l’annuncio delle due nuove tratte di Ryanair che vanno ad affincarsi a quella di Palermo, per il Ridolfi arriva un’altra buona notizia, questa volta legata alla gestione della torre di controllo e quindi delle attività di controllo del volo. L’ Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (Enac) ha infatti espresso parere positivo all’ampliamento progressivo dell’attuale scenario di operatività per sette aeroporti italiani – Rimini, Crotone, Comiso, Parma, Salerno, Cuneo e, appunto, Forlì – in termini di estensione dell’orario e di upgrade della tipologia di servizio offerto da Enav, la società che fornisce i servizi di navigazione aerea. Per Forlì, comunque, il quadro è diverso rispetto agli altri scali perché, in realtà, questo status è già operativo dal luglio scorso, anche se è stato formalizzato solo adesso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Aeroporti, Ferrante e Iannone (Mit) convocano Enac e Gesac su scalo Salerno“L’aeroporto di Salerno rappresenta un’infrastruttura fondamentale per lo sviluppo della Campania.

Elicottero sulle piste da sci: Enac e Carabinieri indagano, possibile stop alla licenza di voloIn relazione all’atterraggio non autorizzato sulle piste da sci avvenuto sabato 13 dicembre, nel comprensorio Maniva Ski, in provincia di Brescia,...

Ridolfi, resta un volo per Comiso Cambia il programma di Aeroitalia: si decollerà due giorni da BolognaA partire dal 17 giugno il volo Forlì-Comiso partirà da Forlì il sabato, mentre già dal 16 maggio la compagnia Aeroitalia nei giorni di martedì e giovedì salperà alla volta dello scalo siciliano, ma ... ilrestodelcarlino.it

