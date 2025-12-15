Elicottero sulle piste da sci | Enac e Carabinieri indagano possibile stop alla licenza di volo

L’atterraggio non autorizzato di un elicottero sulle piste da sci di Maniva Ski, avvenuto sabato 13 dicembre, ha suscitato attenzione. Enac e Carabinieri stanno conducendo indagini per chiarire l’accaduto, valutando anche la possibile revoca della licenza di volo.

