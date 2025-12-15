Elicottero sulle piste da sci | Enac e Carabinieri indagano possibile stop alla licenza di volo

L’atterraggio non autorizzato di un elicottero sulle piste da sci di Maniva Ski, avvenuto sabato 13 dicembre, ha suscitato attenzione. Enac e Carabinieri stanno conducendo indagini per chiarire l’accaduto, valutando anche la possibile revoca della licenza di volo.

In relazione all’atterraggio non autorizzato sulle piste da sci avvenuto sabato 13 dicembre, nel comprensorio Maniva Ski, in provincia di Brescia, Enac, in coordinamento con l’Arma dei Carabinieri, ha avviato una verifica sull'accaduto. All’esito dei riscontri di competenza, informa una nota, Enac sta valutando di adottare, in via cautelativa, la sospensione della licenza di volo dell’imprenditore. Feedpress.me

