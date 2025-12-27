Aeroporti Ferrante e Iannone Mit convocano Enac e Gesac su scalo Salerno

"L'aeroporto di Salerno rappresenta un'infrastruttura fondamentale per lo sviluppo della Campania. Per questo, come MIT abbiamo investito nella riapertura dello scalo, nel suo potenziamento infrastrutturale e conseguente promozione turistica, anche attraverso il cambio di denominazione al fine di ricomprendere la Costa cilentana unitamente a quella amalfitana. Alla luce delle recenti criticità dello scalo, che sta registrando una diminuzione dei flussi in controtendenza rispetto ai positivi risultati iniziali, abbiamo convocato una riunione di confronto con Enac, Gesac e le strutture ministeriali competenti per il prossimo 20 gennaio.

Aeroporto di Salerno, Ferrante: "Ho chiesto chiarimenti a Gesac sulle criticità" - Ferrante: "Mi auguro un cambio di passo da parte della nuova amministrazione regionale e assicuro che la mia attenzione sarà massima"

