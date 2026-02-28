L’Us Città di Fasano giocherà in casa contro la Sarnese nella 26ª giornata del campionato di Serie D-Girone H. La partita si terrà domenica 1 marzo alle ore 15 allo stadio “Vito Curlo”. I giocatori scenderanno in campo davanti al pubblico locale in una sfida che si svolgerà nel pomeriggio.

FASANO - Per la 26sima giornata della Serie D-Girone H, l’Us Città di Fasano tornerà tra le mura amiche del “Vito Curlo”, ospitando alle ore 15 di domenica 1 marzo, la Sarnese. I biancazzurri scenderanno in campo con il chiaro intento di invertire il trend negativo che ha visto Vincenzo Corvino e. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Leggi anche: Us Città di Fasano in vetta: quinta vittoria consecutiva al "Vito Curlo"

La Virtus Francavilla espugna il "Vito Curlo": tre reti all'Us Città di FasanoUn rigore per gli ospiti nel primo tempo e i padroni di casa che rimango in dieci nel secondo: gli episodi chiave del match.

Una selezione di notizie su Città di Fasano.

Temi più discussi: Serie D, l’Us Fasano cade ancora e non ci sta: rivolta contro gli arbitri; Serie D, l’Us Città di Fasano affronta la Sarnese al Vito Curlo; Serie D mercato. Un ritorno per la porta del Poggibonsi!; Tutto pronto per l'attacco Usa all'Iran, tra forze dispiegate e attesa delle decisioni di Trump.

Serie D girone E, le designazioni arbitrali: Tau Altopascio-Us Grosseto affidata a Juri Gallorini di ArezzoIl match di domenica 15/2/2026 tra Tau Altopascio-Us Grosseto allo Stadio Comunale di Altopascio(ore 14:30), sarà diretto da Juri Gallorini di Arezzo, assistito da Matteo Bertelli di Firenze e da Pier ... grossetosport.com

Serie D girone E, le designazioni arbitrali: Us Grosseto-Orvietana affidata a Stefano Laugelli di Casale di MonferratoIl match di domenica 22/2/2026 tra Us Grosseto e Orvietana allo Stadio Carlo Zecchini di Grosseto (ore 14:30), sarà diretto da Stefano Laugelli di Casale Monferrato, assistito da Matteo Ventre di Ross ... grossetosport.com

A CURA DI: NICOLA RICCHITELLI Fidelis Andria - U.S. Città di Fasano 2-0 38' s.t. Orlandi (FI, rig.)l 52' s.t. Gatto (FI) La Fidelis Andria supera il Fasano per 2-0 al Degli Ulivi al termine di una sfida equilibrata, risolta solo nel finale tra episodi decisivi e proteste. - facebook.com facebook