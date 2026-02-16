La Virtus Francavilla espugna il Vito Curlo | tre reti all' Us Città di Fasano

La Virtus Francavilla ha vinto sul campo dell’Us Città di Fasano, segnando tre gol e causando la seconda sconfitta di fila per la squadra locale. La partita si è giocata al “Vito Curlo” e ha visto i padroni di casa subire il dominio degli ospiti fin dai primi minuti. Fasano ha tentato di reagire, ma la difesa della Virtus ha mantenuto la porta inviolata.

Un rigore per gli ospiti nel primo tempo e i padroni di casa che rimango in dieci nel secondo: gli episodi chiave del match. Di Carretta, Paladini e Ahmetaj le marcature FASANO - Seconda sconfitta consecutiva per l'Us Città di Fasano, superata al "Vito Curlo" per 3-0 dalla Virtus Francavilla nella 24esima giornata della Serie D - Girone H. Non inizia male la partita dei padroni di casa, pericolosi già al 1' con un destro di Corvino dal limite, smorzato e bloccato da Apsits. Al 2' è De Mori, sugli sviluppi di un corner, a non colpire di testa da buona posizione. Al 6' invece un'azione insistita degli uomini di Padalino non trova abbastanza lesti sotto porta Diaz e Banegas, con la sfera che poi giunge sui piedi di Corvino che calcia a lato.