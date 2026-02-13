Serie C | Campobasso-Livorno 1-2 Venturato | Ottimo primo tempo bravi a reggere nella ripresa

Il Livorno ha battuto il Campobasso 2-1 allo stadio Molinari, confermando il momento positivo della squadra. Venturato commenta:

Il Livorno vince ancora. Gli amaranto, allo stadio Molinari, si sono imposti per 1-2 a Campobasso grazie alle reti nel corso del primo tempo di Malagrida e Bonassi. Un successo che proietta Dionisi e compagni addirittura in zona playoff: con questi tre punti, gli uomini di Venturato hanno infatti agganciato al decimo posto la Vis Pesaro a quota 31. “Abbiamo giocato bene nel primo tempo, chiudendolo meritatamente in vantaggio - ha dichiarato al termine della gara il tecnico Roberto Venturato ai microfoni di Radio Bruno -. La pecca, forse, è stata quella di non segnare il terzo il gol. Nella ripresa, invece, raramente siamo riusciti a tenere palla e quando lo abbiamo fatto ci siamo limitati al possesso senza essere incisivi: su questo abbiamo ancora margini di miglioramento.🔗 Leggi su Today.it

Nel match di Serie C tra Livorno e Juventus Next Gen, terminato 1-2, Venturato ha sottolineato l'importanza del primo tempo, evidenziando come l'espulsione abbia influito sull’andamento della partita.

