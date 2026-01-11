Serie C | Livorno-Juventus Next Gen 1-2 Venturato | Primo tempo importante l' espulsione ha cambiato la partita
Nel match di Serie C tra Livorno e Juventus Next Gen, terminato 1-2, Venturato ha sottolineato l'importanza del primo tempo, evidenziando come l'espulsione abbia influito sull’andamento della partita. La sconfitta, la seconda consecutiva per i toscani, mette in evidenza le difficoltà attuali della squadra, che si trova a rischio nelle ultime posizioni della classifica.
La situazione, per il Livorno, è tornata a farsi pericolosa. Gli amaranto, nel match interno contro la Juventus Next Gen, hanno incassato la seconda sconfitta consecutiva (1-2 il risultato finale) e vedono nuovamente avvicinarsi le ultime posizioni della classifica. Alla formazione di Venturato. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Leggi anche: Serie C | Gubbio-Livorno 0-0, Venturato: "Punto importante per la classifica. Positivo il primo tempo, meno la ripresa"
Leggi anche: Serie C | Livorno-Juventus Next Gen, le probabili formazioni. Venturato: "Partita difficile, dobbiamo sfruttare le nostre armi"
Serie C | Dove vedere Livorno-Juventus Next Gen; domani c'è la Juventus Next Gen: le probabili formazioni; Juventus Next Gen a Livorno: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie C; Serie C, le gare della 21^ giornata su Sky.
Serie C, 21ª giornata: Juventus e Atalanta corsare. Vittorie a Livorno e Casarano - Si chiudono con due vittorie esterne i match delle 12:30 di oggi validi per la 21ª giornata del campionato di Serie C. tuttomercatoweb.com
Livorno-Juventus Next Gen 1-2, Venturato (“Dovevamo vincere, non siamo stati concreti”) e Brambilla ("Ottima gara, abbiamo margini di crescita") - 1 dal Livorno contro la Juventus Next Gen allo stadio "Picchi" nella ventunesima giornata del girone B del campionato di Serie C hanno parlato in sala stampa i due allenat ... picenotime.it
DIRETTA/ Livorno Juventus U23 (risultato finale 1-2), Guerra decide nel finale (oggi 11 gennaio 2026) - Diretta Livorno Juventus U23 streaming video tv, oggi 11 gennaio 2026: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita di Serie C. ilsussidiario.net
Juventus Next Gen a Livorno: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie C - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.