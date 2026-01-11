Serie C | Livorno-Juventus Next Gen 1-2 Venturato | Primo tempo importante l' espulsione ha cambiato la partita

Nel match di Serie C tra Livorno e Juventus Next Gen, terminato 1-2, Venturato ha sottolineato l'importanza del primo tempo, evidenziando come l'espulsione abbia influito sull’andamento della partita. La sconfitta, la seconda consecutiva per i toscani, mette in evidenza le difficoltà attuali della squadra, che si trova a rischio nelle ultime posizioni della classifica.

Livorno-Juventus Next Gen 1-2, Venturato (“Dovevamo vincere, non siamo stati concreti”) e Brambilla ("Ottima gara, abbiamo margini di crescita") - 1 dal Livorno contro la Juventus Next Gen allo stadio "Picchi" nella ventunesima giornata del girone B del campionato di Serie C hanno parlato in sala stampa i due allenat ... picenotime.it

DIRETTA/ Livorno Juventus U23 (risultato finale 1-2), Guerra decide nel finale (oggi 11 gennaio 2026) - Diretta Livorno Juventus U23 streaming video tv, oggi 11 gennaio 2026: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita di Serie C. ilsussidiario.net

