Serie C | Ternana-Livorno le probabili formazioni | in attacco il tandem Dionisi-Di Carmine ballottaggio a centrocampo

La sfida di Serie C tra Ternana e Livorno si avvicina, con i toscani pronti a riprendere il cammino dopo un periodo positivo. La formazione amaranto, guidata da Roberto Venturato, punta su un attacco composto da Dionisi e Di Carmine, con alcuni ballottaggi a centrocampo. L'incontro è programmato per domenica 4 gennaio alle 20, offrendo un importante banco di prova per entrambe le squadre.

Il cammino del Livorno di Roberto Venturato riparte da Terni. Gli amaranto, capaci di inanellare cinque risultati utili consecutivi prima della sosta (due vittorie e tre pareggi, l'ultimo dei quali, sofferto, raccolto con il Pontedera), faranno visita domenica 4 gennaio alle 20.30 alle Fere.

