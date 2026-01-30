Serie C | Ascoli-Livorno 3-1 le pagelle | Mawete da incubo centrocampo in affanno
L’Ascoli batte il Livorno 3-1 al Del Duca e conquista tre punti fondamentali. La partita si è decisa già nel primo tempo, con i padroni di casa più determinati e concreti in attacco. Il Livorno, che arrivava forte di due vittorie consecutive, ha mostrato difficoltà a controllare il centrocampo e ha subito troppo. Mawete si è reso protagonista di una prestazione deludente, mentre i toscani non sono riusciti a trovare la reazione giusta. La gara si mette subito in salita per gli amaranto, che ora devono guardare avanti
Amaranto costretti ad arrendersi ai bianconeri padroni di casa. Inutile il gol di Baldi Niente da fare per il Livorno al Del Duca. Gli amaranto, che si presentavano alla sfida in terra marchigiana reduci da due vittorie consecutive, si sono arresi per 3-1 all'Ascoli, con la gara che si è decisa già nella prima frazione. Seghetti 6: sulle tre reti subite nel primo tempo non sembra avere particolari responsabilità, nella ripresa si fa trovare pronto sui tentativi di D'Uffizi e Gori. Mawete 4,5: D'Uffizi gli fa vedere i mostri. Il 15 bianconero lo punta e lo salta pressoché sempre, come in occasione della seconda rete ascolana.🔗 Leggi su Livornotoday.it
Serie C | Ascoli-Livorno, le probabili formazioni. Venturato: "Partita difficile, servirà una grande prestazione"
Dopo aver conquistato due vittorie di fila, il Livorno si prepara alla trasferta contro l’Ascoli.
Serie C, 24ª giornata: i finali dei tre anticipi. L'Ascoli accorcia su Ravenna e ArezzoSono appena i tre anticipi della 24ª giornata del campionato di Serie C. Tutti riguardanti il Girone B. Ad Ascoli i padroni di casa battono il Livorno. tuttomercatoweb.com
Tris dell’Ascoli contro il Livorno: si accorcia sulle prime della classeSERIE C - Doppietta di Gori inframezzata dalla perla di D'Uffizi. Gara stupenda al Del Duca FOTO ASCOLI CALCIO Esattamente come nel girone d’andata, le due gare contro Ternana e Livorno portano il bot ... youtvrs.it
Scendiamo in campo così ad Ascoli #USLivorno1915 #QuelliComeNoi - facebook.com facebook
26 i convocati per il match col Livorno ascolicalcio1898.it/ascoli-calcio-… x.com
