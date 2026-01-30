Serie C | Ascoli-Livorno 3-1 le pagelle | Mawete da incubo centrocampo in affanno

L’Ascoli batte il Livorno 3-1 al Del Duca e conquista tre punti fondamentali. La partita si è decisa già nel primo tempo, con i padroni di casa più determinati e concreti in attacco. Il Livorno, che arrivava forte di due vittorie consecutive, ha mostrato difficoltà a controllare il centrocampo e ha subito troppo. Mawete si è reso protagonista di una prestazione deludente, mentre i toscani non sono riusciti a trovare la reazione giusta. La gara si mette subito in salita per gli amaranto, che ora devono guardare avanti

Amaranto costretti ad arrendersi ai bianconeri padroni di casa. Inutile il gol di Baldi Niente da fare per il Livorno al Del Duca. Gli amaranto, che si presentavano alla sfida in terra marchigiana reduci da due vittorie consecutive, si sono arresi per 3-1 all'Ascoli, con la gara che si è decisa già nella prima frazione. Seghetti 6: sulle tre reti subite nel primo tempo non sembra avere particolari responsabilità, nella ripresa si fa trovare pronto sui tentativi di D'Uffizi e Gori. Mawete 4,5: D'Uffizi gli fa vedere i mostri. Il 15 bianconero lo punta e lo salta pressoché sempre, come in occasione della seconda rete ascolana.

