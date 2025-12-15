La Pallacanestro Femminile Pisa subisce una sconfitta a Grosseto, segnando la seconda consecutiva e chiudendo l’anno con una prestazione sottotono. La squadra, a meno di un improbabile recupero con Chimenti Livorno, conclude il 2025 in serie C con molteplici errori e poca efficacia sul campo.

© Sport.quotidiano.net - Basket, troppi errori condannano la Pallacanestro Femminile Pisa a Grosseto, in serie C

Pisa, 14 dicembre 2025 – Seconda sconfitta consecutiva per la Pallacanestro Femminile Pisa, che chiude l’anno, a meno dell’improbabile recupero con Chimenti Livorno, con una prestazione incolore a Grosseto. Su un campo tradizionalmente ostico, contro un’avversaria molto aggressiva, ma dal tasso tecnico nettamente inferiore, le ragazze di Carlo De Filippis hanno perso l’occasione di volgere in proprio favore l’incontro in avvio di ripresa, pagando un atteggiamento poco concreto per tutto il match, che ha visto numerosi errori biancorossi sia in fase di costruzione, sia da sotto.. LA CRONACA – Già dal primo quarto, terminato 11-9 per la squadra di casa, si è avuta la sensazione di una serata negativa per molte ragazze pisane, con palle perse in fase di costruzione ed errori su tiri non forzati da sotto, a volte con palle facili gestite male in contropiede. Sport.quotidiano.net

Vi odio ?? #and1 #basketball #ball #canestro #e #fallo #little #piccolo #nano #minuscolo #palla

La Stampa. . Duecentosette punti di scarto. Tanti, troppi. Da non passare inosservati anche in un campionato, quello del girone trevigiano dell'Under 17 maschile Silver veneta di basket, colmo di partite che finiscono tantissimo a pochissimo. Il 210-3 rifilato sab - facebook.com facebook