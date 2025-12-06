Mourinho | Sarà dura contro il Napoli hanno un allenatore che prepara molto bene le sue squadre Record

Mourinho ha parlato in conferenza stampa dopo la partita di ieri sera contro lo Sporting Lisbona. Il ‘Dérbi do século’ tra Benfica e Sporting Lisbona si è chiuso sull’1-1, rinviando ogni verdetto sul titolo all’ultima giornata. Lo Sporting passa subito al 4’ con Trincao, bravo a sfruttare l’assist di Gyokeres. Il Benfica reagisce e al 63’ Pavlidis salta tre avversari e serve Akturkoglu, che pareggia da distanza ravvicinata. Andrea Belotti, entrato al 71’, si invola sulla destra e serve Pavlidis, il cui destro a botta sicura colpisce il palo. Fino all’ultimo minuto i padroni di casa spingono per vincere, ma il risultato non cambia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Mourinho: «Sarà dura contro il Napoli, hanno un allenatore che prepara molto bene le sue squadre» (Record)

