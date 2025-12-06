Mourinho | Sarà dura contro il Napoli hanno un allenatore che prepara molto bene le sue squadre Record

Mourinho ha parlato in conferenza stampa dopo la partita di ieri sera contro lo Sporting Lisbona. Il ‘Dérbi do século’ tra Benfica e Sporting Lisbona si è chiuso sull’1-1, rinviando ogni verdetto sul titolo all’ultima giornata. Lo Sporting passa subito al 4’ con Trincao, bravo a sfruttare l’assist di Gyokeres. Il Benfica reagisce e al 63’ Pavlidis salta tre avversari e serve Akturkoglu, che pareggia da distanza ravvicinata. Andrea Belotti, entrato al 71’, si invola sulla destra e serve Pavlidis, il cui destro a botta sicura colpisce il palo. Fino all’ultimo minuto i padroni di casa spingono per vincere, ma il risultato non cambia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Mourinho: «Sarà dura contro il Napoli, hanno un allenatore che prepara molto bene le sue squadre» (Record)

Scopri altri approfondimenti

#Mourinho: «Sarà dura contro il #Napoli, hanno un allenatore che prepara molto bene le sue squadre». In conferenza dopo l’1-1 con lo #Sporting: «Non so se i cartellini di oggi siano stati contro di me, quello di oggi è importante. Abbiamo perso punti per lo st - facebook.com Vai su Facebook

Mourinho: «Sarà dura contro il Napoli, hanno un allenatore che prepara molto bene le sue squadre» (Record) - Mourinho commenta la partita contro lo Sporting: falli, sostituzioni, pressione e prestazioni dei giocatori, senza polemiche. Come scrive ilnapolista.it

Mourinho, show contro i giornalisti: "Tu quanto guadagni?" - Una scena vista più volte nel corso della carriera dello Special One, oggi allenatore del Benfica dopo l'annata al Fenerbahce, che si è ripetuta dopo ... Da adnkronos.com

Mourinho carica il Fenerbahce contro il Feyenoord: "I nostri tifosi possono creare l'inferno" - Alla vigilia della gara di ritorno dei playoff di qualificazione alla Champions League contro il Feyenoord, José Mourinho ha spronato il suo Fenerbahce a crederci nonostante la sconfitta subita ... Secondo corrieredellosport.it

Saint-Maximin contro il Fenerbahce di Mourinho: «Hanno cercato di doparmi, ho visto situazioni folli» - Ci ha giocato la scorsa stagione in prestito dall’Al Ahli, club nel quale è tornato: «Sono una persona onesta e non mi piace ... Riporta corriere.it