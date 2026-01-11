Serie D | i biancorossi si confrontano con lo Scandicci e l’allenatore avverte sulle potenzialità degli avversari Becattini | Siamo pronti a una gara molto dura

Il Terranuova Traiana torna al Matteini per affrontare lo Scandicci nel primo incontro casalingo del 2026 in Serie D. L’allenatore ha evidenziato le potenzialità degli avversari, sottolineando la necessità di prepararsi al massimo per questa sfida, considerata molto impegnativa. Dopo due trasferte consecutive, i biancorossi sono determinati a ottenere un risultato positivo nel match che riapre il campionato in casa.

TERRANUOVA Dopo due trasferte consecutive, il Terranuova Traiana torna al Matteini per affrontare lo Scandicci nel primo match casalingo del 2026. Una vera e propria bestia nera per i biancorossi, che a parte la vittoria nel preliminare di Coppa Italia ad agosto, non sono mai riusciti a sconfiggere i blues. Solo nella gara di ritorno del campionato di Prima categoria 1972-73 - vinto dal club di piazza Coralli - la Terranuovese riuscì a superare per 1-0 i fiorentini. "Mi aspetto una squadra in grandissima forma – ha detto l’allenatore Marco Becattini a proposito dello Scandicci – che domenica scorsa ha vinto bene non solo per il punteggio, ma anche per la qualità del gioco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

