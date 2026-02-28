Serie c femminile Il Follonica al ’PalaGolfo’ Servirà una grande prova

La squadra femminile di pallavvolo di Follonica si prepara a scendere in campo al PalaGolfo. Dopo la sconfitta subita contro Sales Firenze nell’ultima partita, le atlete guidate da Rossano Rossi sono pronte a rispondere sul campo. La partita di oggi rappresenta un momento importante per la squadra che dovrà dimostrare carattere e determinazione.

La Pallavolo Follonica è chiamata a dare una risposta di carattere. Dopo la pessima prestazione del turno scorso – col ko sul campo del Sales Firenze – le ragazze di Rossano Rossi oggi sono chiamate al riscatto. Per la diciassettesima giornata del girone B di C femminile le biancoblù attendono alle 18 al ’PalaGolfo il Volley Club Le Signe, seconda forza del campionato. Sulla carta, visto il momento di Follonica, sembra un match proibitivo. Il Follonica è a quota 20 punti in classifica al nono posto e non può dormire sonni tranquilli, ma dopo aver quasi toccato il fondo nel turno scorso adesso la squadra ha l’obbligo di mettere in campo la reazione che tutti si aspettano (e che la classifica, oltrettutto, richiede). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Leggi anche: Follonica, altra batosta. Al Palagolfo finisce 0-3

