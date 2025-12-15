follonica altra batosta al palagolfo finisce 0 3

La Pallavolo Follonica subisce una pesante sconfitta casalinga contro il Palagolfo, con il punteggio di 0-3. La decima giornata del girone B di serie C si rivela difficile per le ragazze allenate da Giuseppe D’Auge, che devono affrontare ancora molte sfide per risalire la china e migliorare il proprio cammino.

Una sconfitta casalinga che fa male. La Pallavolo Follonica perde ancora. Il cammino è ancora lungo e non mancherà il tempo per recuperare, ma la decima giornata del girone B di serie C è da dimenticare per le ragazze allenate da Giuseppe D’Auge. Al Palagolfo, di fronte al pubblico amico, le follonichesi hanno perso 3-0 contro Pietro Larghi Volley Colle Val d’Elsa (1625, 3032, 1825). Una sconfitta che certifica il momento nero delle biancoblù che hanno giocato al di sotto delle proprie potenzialità, ma c’è anche da fare un plauso alla formazione senese che ha giocato bene. Il team di Colle Val d’Elsa allenate da Paolo Francioli in 10 gare hanno portato a casa 17 punti. Lanazione.it

