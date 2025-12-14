Serie A3 aria da big match al PalaCalafiore | partitissima tra Domotek e Gioia del Colle

Domenica 14 dicembre alle ore 18, il PalaCalafiore ospita una sfida di grande prestigio tra Domotek Volley Reggio Calabria e Gioia del Colle, in un match che si preannuncia di alta intensità. La squadra di casa cerca conferme e continuità in vista delle prossime sfide, affrontando un avversario ambizioso in un confronto che promette spettacolo e emozioni.

C'è grande voglia di continuità e non sarà facile. Domenica 14 dicembre, alle ore 18, ritorna in campo la Domotek Volley Reggio Calabria. Aria dunque da big match al PalaCalafiore.In riva allo Stretto arriva la Joy di Gioia del Colle, squadra fortissima che ha costruito il proprio roster per. Reggiotoday.it Serie A3, aria da big match al PalaCalafiore: partitissima tra Domotek e Gioia del Colle - In campo, per capitan Laganà e soci, punti basilari per rincorrere la vetta e per provare a cavalcare l’onda della qualificazione alla Coppa Italia ... reggiotoday.it

