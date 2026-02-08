Serie A3 | Domotek Reggio Calabria allunga sulla vetta Castellana Grotte faticano ma vincono Gioia del Colle insidia

La Domotek Reggio Calabria mantiene saldamente il primato in Serie A3, allungando sulla seconda in classifica. La squadra calabrese vince anche questa volta, mentre Castellana Grotte fatica, ma riesce comunque a conquistare i tre punti. Gioia del Colle, invece, si avvicina, puntando a inserirsi nella corsa playoff.

La Domotek Volley Reggio Calabria consolida il proprio primato in Serie A3, distanziando ulteriormente una Castellana Grotte che, pur vincendo, fatica a tenere il passo. La 14ª giornata del campionato ha visto i reggini imporsi con un netto 3-0 su Sabaudia, mentre i pugliesi hanno dovuto sudare per conquistare la vittoria al tie-break contro Terni, incassando solamente due punti anziché i tre consueti. Un dettaglio, apparentemente minore, che però ha permesso alla Domotek di allungare il proprio vantaggio in classifica. La competizione si fa sempre più serrata, con Gioia del Colle che continua la sua inesorabile scalata, mantenendosi a distanza di sicurezza dal resto della competizione.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Reggio Calabria Volley

La Domotek Volley Reggio Calabria si impone nel big match di Serie A3 contro Castellana, dimostrando una prova solida e determinata.

Domenica 14 dicembre alle ore 18, il PalaCalafiore ospita una sfida di grande prestigio tra Domotek Volley Reggio Calabria e Gioia del Colle, in un match che si preannuncia di alta intensità.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Reggio Calabria Volley

Argomenti discussi: Domotek atop the standings; Serie A3, Domotek non sbaglia e piega Energy TimeSpike: ottava sinfonia amaranto; La Domotek nella storia alla Coppa Italia di Serie A3: Belluno ospita la Final Four che vale un trofeo nazionale · ilreggino.it; Serie A3: Domotek Volley Reggio Calabria protagonista a Belluno delle Final Four di Coppa Italia.

Domotek Volley-Sabaudia, Laganà: voglio realizzare tanti sogni con questa magliaLa Domotek Volley Reggio Calabria supera 3-0 Sabaudia e blinda il primato nel girone blu di Serie A3. Al termine della gara, capitan Domenico Laganà ha dichiarato: siamo una grande squadra, perchè un ... strettoweb.com

Risultati 13ª Giornata Serie A3: la Domotek sa solo vincere, Castellana Grotte tiene botta | CLASSIFICAMancano 5 giornate alla fine della regular season della Serie A3 e ogni punto ottenuto, così come ogni punto perso, inizia a pesare parecchio. La Domotek Volley Reggio Calabria gioca da prima in class ... strettoweb.com

Domotek (@domotekreggiocalabria) facebook