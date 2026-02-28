Serie a2 elite L’Atlante aspetta il Saints Milano Gara da vincere senza storie

Nella ventunesima giornata di Serie A2 Elite di calcio a 5, l’Atlante affronta in casa il Saints Milano. La partita è fondamentale per i biancorossi, che cercano di mantenere posizioni utili per i playoff nel girone A. La squadra si prepara a scendere in campo con l’obiettivo di ottenere una vittoria convincente senza lasciare spazio a dubbi.

Ventunesima giornata per l’Atlante, impegnato oggi in casa contro il Saints Milano. Sfida importante per rimanere nei piani alti del girone A di serie A2 Elite di calcio a 5, coi biancorossi invischiati in una volata per ottenere un posto playoff. Calcio d’inizio oggi al ’PalaBombonera’ alle 15.30. Appuntamento da non fallire anche se i milanesi – ultimi in classifica nel girone e con un piede già nella categoria inferiore – nell’incontro di andata crearono non pochi grattacapi alla squadra maremmana. Per l’Atlante è un incontro di vitale importanza, perché l’attuale sesto posto con 30 punti è una situazione senza dubbio migliorabile, visti anche gli altri intrecci. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

