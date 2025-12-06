Serie A 2025 26 - Diretta Sky Sport e NOW 14a Giornata - Palinsesto e Telecronisti
Sabato 6 Dicembre alle 20:45 HELLAS VERONA - ATALANTADomenica 7 Dicembre alle 18:00 LAZIO - BOLOGNA Lunedi 8 Dicembre alle 20:45 TORINO - MILANPRE E POSTPARTITA LIVE PER OGNI SINGOLO MATCH,INVIATI SU TUTTI I CAMPI, LE RUBRICHE E GLI STUDI DI SKY SPORTAGGIORNAMENTI LIVE SU SKY SPORT 24, SKYSPORT.ITE I CANALI SOCIAL DI SKY SPORT, CON I LIVE BLOG, VIDEO, PODCAST E GLI SKYLI. su Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it
