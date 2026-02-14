La 27a giornata di Serie C si svolge questa settimana, perché tutte le partite sono trasmesse in diretta su Sky Sport e su NOW, offrendo agli appassionati la possibilità di seguire ogni partita in tempo reale. La programmazione include partite dei gironi A, B e C, con telecronisti pronti a raccontare ogni azione dal vivo e collegamenti diretti dai campi per catturare l’atmosfera in ogni stadio.

Tutte le partite della 27a Giornata di Serie C in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, con gli aggiornamenti dei gironi A, B e C, telecronisti e collegamenti dai campi per seguire ogni emozione del weekend calcistico. Sky Wifi sarà il nuovo title sponsor del campionato di Serie C per la stagione 2025-26. Il campionato di Serie C rappresenta l’espressione autentica dei territori italiani, con 60 squadre coinvolte da Nord a Sud. Nel calcio. su Digital-News.it Tutte le partite della 27a Giornata di Serie C in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, con gli aggiornamenti dei gironi A, B e C, telecronisti e collegamenti dai campi per seguire ogni emozione del weekend calcistico. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Serie C Sky WI-FI 2025/26 - Diretta 27a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (streaming NOW)

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Serie C Sky Wifi: il rigore di Baldini e le parate di Franzini valgono un punto d’oro per il Bra con il Guidonia (1-1); Lunedì mattina in vendita i biglietti per Ascoli – Torres; Forlì, pronta la nuova musica: Scaccabarozzi detta il tempo, Trombetta suonerà la carica; GIUDICE SPORTIVO 7^ GIORNATA RIT. GIRONE C 10 FEBBRAIO 2026 - Comunicato Campionato 62DIV.

Serie C, il calendario della 27^ giornata su Sky: le partite e gli orariDi nuovo in campo la Serie C Sky Wifi 2025/2026: si gioca la 27^ giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di seguire tutte le 1.143 partite della stagione, compre ... sport.sky.it

Dove vedere Cavese-Salernitana in tv e streaming: canale, orario, formazioniCome guardare la partita di Serie C Sky Wi-Fi tra Cavese e Salernitana: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming. goal.com

Diretta | Aggiornamenti e collegamenti dai campi da gioco della serie C Sabato 14 febbraio dalle 14:15 su Antenna Sud Conduce Claudia Carbonara Seguici su: canale 14 del digitale terrestre streaming su www.antennasud facebook

SERIE A: In campo alle 20,45 Pisa-Milan DIRETTA #ANSA x.com