Sanremo 2026 Serena Brancale scoppia a piangere mentre parla della madre | Alla Finale indosserò un suo abito – IL VIDEO

Durante la conferenza stampa di oggi a Sanremo 2026, Serena Brancale è apparsa molto emozionata e ha pianto mentre raccontava della madre, recentemente scomparsa. La cantante ha annunciato che alla Finale indosserà un abito appartenuto proprio alla madre, dedicando a lei il brano in gara intitolato “Qui con me”. La sua presenza sul palco e le parole hanno suscitato molta attenzione tra i presenti.

La cantante in gara a Sanremo 2026 si commuove durante la conferenza stampa ricordando la madre scomparsa, a cui è dedicato il brano "Qui con me". Serena Brancale applauditissima alla conferenza stampa di oggi venerdì 27 febbraio è scoppiata a piangere mentre parlava della madre, scomparsa recentemente e alla quale è dedicato il brano in gara "Qui con me", tra le papabili alla vittoria. "Scusatemi, non volevo", ha poi dichiarato. Stasera Brancale si esibirà nei duetti con "Besame mucho", assieme a Gregory Porter e Delia già finalista di X Factor 2025. "Sono contento di essere parte di questo evento straordinario in una importante città della musica", dice Porter.

Serena Brancale scoppia in lacrime dopo l’esibizione a Sanremo 2026: il pianto per la canzone dedicata alla mamma scomparsa – VIDEOMomenti di commozione sul palco del Teatro Ariston nella prima puntata del Festival di Sanremo 2026.

Sanremo 2026, Serena Brancale in conferenza stampa parla di “Qui Con Me”, il brano per la mamma

Serena Brancale canta Qui con me a Sanremo 2026: il testo e il significato della canzoneSerena Brancale Qui con me in gara al Festival di Sanremo 2026: testo e significato del brano in lizza per la vittoria della kermesse. superguidatv.it

Sanremo 2026, chi era la mamma di Serena Brancale. Il post commovente: Sei sempre qui con meBrancale, che nella classifica della terza serata della kermesse canora è risultata nella top 5, ha affidato ai social parole intense che richiamano proprio il testo del brano ... dire.it

