Serena Brancale | Sul palco di Sanremo 2026 abbraccio tutti quelli che hanno perso una persona cara Per la finale indosserò un abito di mia madre
Serena Brancale annuncia che sul palco di Sanremo 2026 intende abbracciare chi ha perso una persona cara, e per la finale ha scelto di indossare un abito appartenuto a sua madre. La cantante dedica il brano
Rispetto allo scorso anno - quando a Sanremo aveva portato l’energia di Anema e core - oggi il cambio è netto: «Sono più consapevole. È cambiato tutto, perché con la consapevolezza ho preso coraggio. Se devo tornare a Sanremo porto la parte più intima di me, quella di cui mi farà male parlare ma che farà musicoterapia su di me». La prima esibizione è stata una prova emotiva: «La prima sera che ho cantato ho ricevuto un sacco di amore e mi sono commossa. Ho abbracciato con me tutti quelli che hanno perso una persona cara». Quest’anno, dice, è «tantissimo figlia». Meno costruzione scenica, meno personaggio. «La musica non è solo accordi, non è solo ballare, che anche quello che mi piace fare. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Sanremo 2026, Serena Brancale scoppia a piangere mentre parla della madre: “Alla Finale indosserò un suo abito” – IL VIDEOLa cantante in gara a Sanremo 2026 si commuove durante la conferenza stampa ricordando la madre scomparsa, a cui è dedicato il brano "Qui con me".
Leggi anche: Serena Brancale: «A Sanremo porto una ballad scritta per mia madre. In finale indosserò un suo vestito, l'avevamo comprato insieme»
Serena Brancale: “Dopo 6 anni porto una canzone su mia madre a Sanremo”
La pagina raccoglie aggiornamenti e contenuti provenienti dal web.
Temi più discussi: Serena Brancale, la cantante di Qui con me in gara a Sanremo 2026; Serena Brancale: A Sanremo ho infranto le mie regole, finalmente ho pianto; Serena Brancale, il ritorno a Sanremo con Qui con me commuove; Serena Brancale: Ho preso coraggio e sono cambiata.
Sanremo 2026: la serata delle cover e la scelta di Serena Brancale con Bésame muchoUn incontro tra jazz, tradizione siciliana e grandi classici: Serena Brancale, Delia e Gregory Porter reinterpretano Bésame mucho sul palco di Sanremo. notizie.it
Serena Brancale si racconta: Sul palco ho trasformato il dolore in musica – IntervistaSerena Brancale si racconta ai nostri microfoni con sincerità dopo l’emozione vissuta sul palco dell’Ariston, dove ha portato un brano profondamente ... superguidatv.it
Serena Brancale si è commossa questa mattina in conferenza stampa a Sanremo parlando della mamma a cui ha dedicato la canzone. Brancale è jn gara con “Qui con me”. #ilmessaggero #sanremo #serenabrancale - facebook.com facebook
Sanremo 2026, la classifica della terza serata: Arisa e Serena Brancale ancora in top 5, radio e televoto premiano anche Sayf, Lucé e Sal Da Vinci @FQMagazineit x.com