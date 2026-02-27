Serena Brancale | Sul palco di Sanremo 2026 abbraccio tutti quelli che hanno perso una persona cara Per la finale indosserò un abito di mia madre

Serena Brancale annuncia che sul palco di Sanremo 2026 intende abbracciare chi ha perso una persona cara, e per la finale ha scelto di indossare un abito appartenuto a sua madre. La cantante dedica il brano

Rispetto allo scorso anno - quando a Sanremo aveva portato l’energia di Anema e core - oggi il cambio è netto: «Sono più consapevole. È cambiato tutto, perché con la consapevolezza ho preso coraggio. Se devo tornare a Sanremo porto la parte più intima di me, quella di cui mi farà male parlare ma che farà musicoterapia su di me». La prima esibizione è stata una prova emotiva: «La prima sera che ho cantato ho ricevuto un sacco di amore e mi sono commossa. Ho abbracciato con me tutti quelli che hanno perso una persona cara». Quest’anno, dice, è «tantissimo figlia». Meno costruzione scenica, meno personaggio. «La musica non è solo accordi, non è solo ballare, che anche quello che mi piace fare. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Sanremo 2026, Serena Brancale scoppia a piangere mentre parla della madre: “Alla Finale indosserò un suo abito” – IL VIDEOLa cantante in gara a Sanremo 2026 si commuove durante la conferenza stampa ricordando la madre scomparsa, a cui è dedicato il brano "Qui con me".

