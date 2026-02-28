Serata duetti e cover | vincitori e performance più iconiche

Durante la serata dei duetti e delle cover della 76ª edizione del Festival di Sanremo, sono state eseguite performance di artisti italiani e internazionali. Sono stati presentati diversi brani riarrangiati e collaborazioni tra interpreti noti, creando un momento musicale ricco di emozioni. La serata ha visto anche la proclamazione dei vincitori delle diverse categorie in gara e l’esibizione di alcuni dei momenti più iconici della manifestazione.

La tanto attesa serata dei duetti e delle cover del Festival di Sanremo ha offerto uno dei momenti più densi della 76° edizione. Ieri sera, il palco dell’Ariston è diventato un banco di prova in cui i 30 artisti in gara, affiancati dal loro personale ospite, sono stati chiamati a misurarsi con la storia. La vittoria se l’è aggiudicata uno tra gli accostamenti più discussi: quello di Ditonellapiaga con Tony Pitony, con la cover di The lady is a tramp. Un’esibizione quasi da musical contemporaneo, che per un attimo ha trasformato l’Ariston in un palcoscenico di Broadway. Al di là del verdetto finale, il vero patrimonio della scorsa notte sono stati gli incontri artistici che hanno sperimentato generi ed epoche. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

Leggi anche: Sanremo 2026, gli ospiti più curiosi dei duetti nella serata cover da Tony Pitony e Belen a Francesca Fagnani

FantaSanremo 2026 – Quarta Serata: i primi bonus! Ecco la scaletta ufficiale della serata cover e duetti!Il palco del Teatro Ariston di Sanremo è pronto a trasformarsi in una vera e propria polveriera di punti.

Sanremo 2026, la scaletta minuto per minuto della serata delle cover: ospiti il prof Schettini e Mister X, ecco la lista dei duettiDa Bianca Balti co-conduttrice a Francesco Gabbani ospite, ecco tutti i duetti della serata cover di Sanremo 2026 ... ilfattoquotidiano.it

Serata cover Sanremo 2026, vincono Ditonellapiaga e TonyPitony: cos’è successo e i momenti salientiPoco dopo le 01:30 si arriva al termine della quarta serata di venerdì 27 febbraio: Carlo Conti insieme a Laura Pausini, Alessandro Siani e Bianca Balti ha chiamato sul palco il Presidente della Regio ... fanpage.it

I duetti della serata cover: i primi classificati, i più interessanti e i nostri preferiti. A voi quali cover sono piaciute di più Fatecelo sapere nei commenti. Appuntamento a stasera su ecodibergamo.it per seguire in diretta l'ultima serata di #Sanremo2026. Non - facebook.com facebook

La serata delle cover e dei duetti si conferma la più godibile del Festival di Sanremo: ecco i voti di tutte le esibizioni x.com