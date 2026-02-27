La quarta serata di FantaSanremo 2026 si svolge al Teatro Ariston, dove si svolgono cover e duetti. La scaletta ufficiale è stata annunciata e i partecipanti hanno già iniziato a guadagnare i primi bonus. Il palco si prepara a essere teatro di esibizioni che coinvolgono diversi artisti, mentre i punteggi vengono distribuiti tra i concorrenti. La serata promette di essere intensa e ricca di sorprese.

Il palco del Teatro Ariston di Sanremo è pronto a trasformarsi in una vera e propria polveriera di punti. La febbre da FantaSanremo 2026 tocca il suo apice assoluto stasera, in tutta Italia, con l’attesissima serata delle Cover. La direzione del Festival di Sanremo ha appena rilasciato l’ordine di uscita ufficiale, completo di orari al minuto, per l’esibizione di tutti e trenta i Big in gara, accompagnati dai rispettivi ospiti. Fantallenatori, mano alle formazioni: incastrare la scaletta con il regolamento stasera è letteralmente questione di vita o di morte per la vostra classifica, tra bonus orari estremi e il caos generato dai duetti Per chi deve calcolare ogni singola mossa della propria squadra, ecco l’elenco esatto delle esibizioni previsto per questa titanica quarta serata. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - FantaSanremo 2026 – Quarta Serata: i primi bonus! Ecco la scaletta ufficiale della serata cover e duetti!

FantaSanremo 2026 – Seconda Serata: i primi bonus, ecco la scaletta ufficiale!Il palco del Teatro Ariston di Sanremo è pronto a riaccendersi e la febbre da FantaSanremo 2026 continua a salire senza sosta in tutta Italia.

FantaSanremo 2026 – Terza Serata: i primi bonus! Ecco la scaletta ufficiale!Il palco del Teatro Ariston di Sanremo si prepara per il giro di boa e la febbre da FantaSanremo 2026 continua a tenere incollata agli schermi tutta...

Scorrendo puoi consultare contenuti correlati.

Temi più discussi: Scaletta e programma della serata delle cover a Sanremo: gli ospiti e i duetti; Festival di Sanremo 2026, il programma: cantanti e ospiti in scaletta, serata per serata; Festival di Sanremo 2026, quando inizia, scaletta, ospiti, cantanti in gara e meccanismo di voto; Fantasanremo 2026, chiuse le iscrizioni: il regolamento.

FantaSanremo 2026, punteggi terza serata: Leo Gassmann e Samurai Jay al topTutti i punteggi del FantaSanremo della terza serata di Sanremo 2026: Leo Gassmann e Samurai Jay primi con 95 punti, Malika Ayane 85. Classifica aggiornata con bonus e malus ... lifestyleblog.it

La classifica del Fantasanremo 2026 dopo la terza serata: Lda & Aka 7Even e Dargen imbattibili, sale Leo GassmanAnche l a terza serata di Sanremo è passata e, puntuali e assonnati, i fan del Fantasanremo come prima cosa la mattina successiva andranno a vedere come si sta posizionando la loro squadra nelle leghe ... corriere.it

Chi è il "mister x" presente nella scaletta della quarta serata di Sanremo Tutte le ipotesi. - facebook.com facebook

L’ordine di uscita della quarta serata e gli ospiti. #Sanremo2026 x.com