Sanremo 2026 gli ospiti più curiosi dei duetti nella serata cover da Tony Pitony e Belen a Francesca Fagnani

A Sanremo 2026, la serata cover vede protagonisti artisti come Tony Pitony e Belen, insieme a Francesca Fagnani. La puntata dedicata ai duetti è la più seguita del festival, anche se gli ascolti complessivi sono in calo rispetto alle edizioni precedenti. La serata si svolge prima della finale e rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della manifestazione.

La serata cover è la più attesa di ogni Festival di Sanremo. La puntata che precede la finale è, tradizionalmente, la più vista della kermesse e – nonostante il crollo di ascolti – le cose non cambieranno per quest'edizione 2026. A tenere alta l'attenzione sui duetti la presenza di ospiti decisamente insoliti: dall'irriverente Tony Pitony a chi cantante non lo è, come la showgirl Belen Rodriguez o l'attore Claudio Santamaria. E arriva perso la giornalista Francesca Fagnani.

