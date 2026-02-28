A tre giorni dal match di andata della semifinale di Coppa Italia contro l’Inter, al Sinigaglia si sono verificati numerosi disagi legati alla vendita dei biglietti, che si svolge sotto restrizioni e limitazioni. I tifosi si sono radunati per protestare, creando un clima di tensione intorno alla distribuzione dei tagliandi. La vendita è condizionata da numerose regole che hanno alimentato il malcontento tra gli spettatori.

A tre giorni dal match d’andata della semifinale di Coppa Italia contro l’Inter, in programma al Sinigaglia (ore 21) è caos biglietti, per la vendita dei tagliandi “condizionata” dalle restrizioni. Tanti, infatti, sono i tifosi che non possono acquistare il ticket per la sfida di martedì e il motivo sta nella decisione dell’Osservatorio Manifestazioni sportive. Non è dunque una scelta non è del Como che invece si è dovuta adeguare alla rigida normativa. Per la sfida è stata prevista una vendita articolata in fasi: prelazione riservata agli abbonati, già conclusa, e successiva possibilità di acquisto per i possessori della tessera di fidelizzazione “Como 1907” sottoscritto entro il 31 dicembre. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Semifinale coppa italia. Proteste dei tifosi: vendita dei biglietti fra tante restrizioni

Leggi anche: Coppa Italia, Roma-Torino il 13 gennaio: al via la vendita libera dei biglietti

La protesta dei tifosi della Lazio continua: Olimpico vuoto anche per la semifinale di Coppa ItaliaGli appelli di Marusic e Sarri non sono bastati, il tifo organizzato biancoceleste non entrerà allo stadio per l'andata della partita di coppa...

Approfondimenti e contenuti su Semifinale coppa.

Temi più discussi: Semifinale Coppa Italia Como - Inter: vendita dei biglietti condizionata alle restrizioni e raffica di proteste in redazione; Final Eight Coppa Italia, Milano cambia marcia nella ripresa e batte Trieste 94-86; Basket Coppa Italia: Brescia sprinta con Udine, rallenta troppo presto ma arriva in semifinale; Basket, Coppa Italia 2026: Milano fatica, ma batte Trieste e va in semifinale.

Lazio-Atalanta, Olimpico vuoto per la semifinaleLazio-Atalanta, semifinale di Coppa Italia con appena 2.100 biglietti venduti: protesta dei tifosi e Olimpico quasi deserto. calcioatalanta.it

Semifinale Coppa Italia Como – Inter: vendita dei biglietti condizionata alle restrizioni e raffica di proteste in redazioneMolti non possono acquistare il tagliando per la sfida di martedì. Tanti supporters ci chiedono perchè non è possibile fare l'acquisto. Ecco la spiegazione. Tutto deciso dall'Osservatorio Manifestazio ... ciaocomo.it

La Teamnetwork Albatro è in semifinale di Coppa Italia per il secondo anno consecutivo. Al Play Hall di Riccione i siracusani battono Fasano 31-29 dopo una rimonta che parte dal -4 della prima frazione. Angiolini MVP, Riahi decisivo tra i pali. Domani c'è il - facebook.com facebook

I 30mila abbonati della Lazio hanno deciso di disertare per protesta la semifinale di Coppa Italia con l’Atalanta. La società, invece di cercare un modo di ricucire con i tifosi, cerca in ogni modo di non dare al pubblico televisivo l’immagine di uno stadio vuoto. E x.com