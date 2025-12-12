Coppa Italia Roma-Torino il 13 gennaio | al via la vendita libera dei biglietti

La Roma e il Torino si preparano per la sfida di Coppa Italia, in programma il 13 gennaio. La vendita libera dei biglietti è già iniziata, offrendo ai tifosi l’opportunità di assistere all’atteso incontro. La recente vittoria della Roma in campionato ha dato nuova energia alla squadra e ai suoi sostenitori, pronti a sostenere i loro colori anche in questa competizione.

Nella serata di ieri, giovedì 11 dicembre, la Roma ha ottenuto un fondamentale successo che permette di ritrovare il sorriso dopo i due ko di fila in campionato. Grazie al 3-0 rifilato al Celtic, i giallorossi vedono la possibilità della qualificazione diretta al turno successivo di Europa League, che permetterebbe di risparmiarsi un turno nella competizione. Fattore rilevante visti i tanti impegni che la formazione di Gasperini potrebbe avere nel 2026, quando sarà impegnata anche in Coppa Italia. Il prossimo 13 gennaio, alle ore 21, allo Stadio Olimpico, la Roma ospiterà il Torino, esordendo nella competizione, per provare a restare in corsa su tutti i fronti.

