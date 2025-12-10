Semedamore, il romanzo d’esordio di Maurizio Rivera, invita il lettore in un viaggio tra realtà e fantasia. Con una narrazione ricca di suggestioni, l’autore crea una fiaba moderna che esplora temi di amore, magia e scoperta personale, offrendo un’esperienza di lettura coinvolgente e immaginifica.

Con Semedamore, Maurizio Rivera firma il suo primo romanzo e apre al lettore le porte di una storia che intreccia fiaba moderna, suggestioni orientali, memoria ferita e un amore capace di sfidare il tempo. Un esordio premiato da Armando Curcio Editore nella categoria emergenti, che sorprende per la maturità narrativa e la capacità di parlare a generazioni diverse. Al centro del racconto c'è Alina, bellissima principessa uzbeka colpita da un trauma che le ruba i ricordi, e Gianni, piccolo imprenditore italiano e grande sognatore, che la cerca per restituirle un passato condiviso e un amore nato quasi per caso durante un viaggio in Asia.