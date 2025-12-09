Maurizio Rivera ci racconta il suo nuovo romanzo Semedamore
Maurizio Rivera pubblica il nuovo romanzo Semedamore (Armando Curcio Editore), una prova d’autore matura e sorprendente. Lo stile di Maurizio Rivera unisce ritmo narrativo e profondità psicologica, alternando piani temporali e scenari internazionali con la fluidità di un film. Il romanzo incanta per la sua capacità di trasformare la memoria in racconto, l’amore in resistenza, la fragilità in forza creativa. Le pagine scorrono come fotogrammi, con atmosfere che spaziano dal lirismo di L’amore ai tempi del colera alla tensione emotiva dei romanzi di Ken Follett — autore citato in epigrafe con una frase emblematica: “Fidarsi di qualcuno è come tenere dell’acqua nelle mani chiuse a coppa: è facile perderla irrimediabilmente. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
