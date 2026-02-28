Sei pianeti si ritrovano nel cielo serale | stasera la grande parata planetaria visibile a occhio nudo

Stasera sei pianeti si trovano nel cielo serale e sono visibili a occhio nudo. Venere, Mercurio, Saturno, Giove, Urano e Nettuno formano una parata planetaria che si può osservare dopo il tramonto, offrendo un evento astronomico insolito. La disposizione dei corpi celesti crea un suggestivo spettacolo che interessa gli appassionati di astronomia e chi ama osservare il cielo.

Venere, Mercurio, Saturno, Giove, Urano e Nettuno si mostrano insieme dopo il tramonto in un raro spettacolo astronomico. Dove andare a Milano per non perderselo. C’è qualcosa di profondamente antico nel gesto di alzare gli occhi al cielo. Lo facevano i Babilonesi, lo facevano i marinai al largo di mari sconosciuti, lo fanno ancora oggi i bambini che indicano la prima stella della sera chiedendo il suo nome. Questa sera, sabato 28 febbraio 2026, quel gesto si carica di un significato speciale: sei pianeti del nostro sistema solare saranno visibili contemporaneamente nella volta celeste poco dopo il tramonto, distribuiti in un arco che si estende dall’orizzonte occidentale fino al cuore della volta celeste. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

