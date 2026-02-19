Forlimpopoli in occasione della Segavecchia ritorna la Giornata del ragazzo e della ragazza al luna park

A Forlimpopoli, la tradizionale Giornata del ragazzo e della ragazza torna in occasione della Segavecchia 2026, che si svolge dal 7 al 15 marzo. L’evento, organizzato dall’Ente Folkloristico locale con i gestori del luna park, attira sempre molte famiglie con giochi e attrazioni pensate appositamente per i più giovani. Quest’anno, il programma prevede anche una sfilata di personaggi in maschera e spettacoli di intrattenimento. La giornata si svolgerà nel parco vicino alla piazza principale, dove si concentrano le principali attività.

La distribuzione delle cartelle-biglietti avverrà, come di consueto, a Forlimpopoli nella sala consiliare di Piazza Fratti, nei seguenti orari: sabato 28 febbraio, dalle ore 15 alle 18 e domenica 1 marzo, dalle ore 9.30 alle 12. Ogni bambino potrà ritirare una sola cartella e potrà contribuire, con un'offerta libera, al parziale recupero dei costi organizzativi della manifestazione. È possibile ritirare anche per conto di altri ma si dovrà obbligatoriamente presentare la lettera consegnata ai singoli studenti con indicato il nome del bambinoragazzo e la firma del genitore che delega.

