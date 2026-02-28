Secondo i media israeliani Khamenei è stato ucciso

Secondo i media israeliani, questa mattina, Ali Khamenei, guida suprema dell'Iran, sarebbe stato ucciso durante gli attacchi coordinati da Israele e Stati Uniti. Le fonti riportano che l’operazione si sarebbe svolta in modo rapido e mirato, senza ulteriori dettagli sui danni o sui responsabili. La notizia ha rapidamente fatto il giro dei media e delle agenzie di informazione.

Secondo i media israeliani Ali Khamenei, la guida suprema dell'Iran, sarebbe stato ucciso nel corso degli attacchi condotti questa mattina da Israele e Stati Uniti. La rete Channel 12 afferma che ci sono "crescenti indicazioni" che vanno in questa direzione. Un video, girato da un incrocio trafficato a circa 800 metri di distanza, mostra due colonne di fumo che si alzano in cielo mentre automobilisti e passanti si fermano e osservano il fumo oscurare il sole. Un’altra ripresa, effettuata da una fermata dell’autobus circa 1,2 chilometri a nord del complesso, mostra la stessa scena da un’altra prospettiva. Il ministro degli Esteri... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

