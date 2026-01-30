Media israeliani | 71 mila morti a Gaza Domenica riapre valico Rafah

Israele riapre domenica il valico di Rafah tra Gaza e l’Egitto. Il traffico sarà limitato e solo pedonale, con movimenti ridotti in entrambe le direzioni. La decisione arriva dopo settimane di blocco, e si spera possa aiutare a far uscire alcune persone dalla Striscia di Gaza. Intanto, i media israeliani parlano di 71 mila morti a Gaza, una cifra che fa capire la gravità della crisi.

Medio Oriente, Israele riaprirà domenica al traffico pedonale il valico di Rafah, tra la Striscia di Gaza e l'Egitto 'in movimenti limitati' in entrambe le direzioni. Servizio di Alessandra Buzzetti TG2000.

