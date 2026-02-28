Ali Khamenei è morto media israeliani sulla Guida suprema iraniana | il raid sulla casa ridotta in macerie e il giallo su dove si trovi

Secondo alcuni media israeliani, la guida suprema iraniana sarebbe deceduta dopo un raid sulla sua abitazione, che risulta essere stata distrutta dalle esplosioni. Si discute anche sulla sua posizione attuale, con alcuni rapporti che indicano una possibile assenza o spostamento. L’attacco sarebbe stato condotto da forze congiunte statunitensi e israeliane, senza conferme ufficiali.

L’ attacco congiunto di Stati Uniti e Israele contro l’Iran potrebbe aver portato all’uccisione di Ali Khamenei, guida suprema della Repubblica Islamica. «Rimarremmo scioccati se Khamenei apparisse in diretta. Secondo la nostra valutazione, non è più tra noi, ma stiamo aspettando una conferma definitiva», ha riportato un alto funzionario di Tel Aviv, citato da Channel 12. Anche Reuters, che cita tre fonti anonime, dà per probabile la morte di Khamenei. Secondo il Ministro degli Esteri del Paese, invece, Khamenei sarebbe ancora in vita «per quanto ne so». Lo ha dichiarato in un’intervista esclusiva rilasciata a NBC News. Parlando in diretta dopo gli attacchi congiunti condotti da Stati Uniti e Israele, Abbas Araghchi ha confermato la morte di due comandanti, precisando tuttavia che gli alti funzionari del regime sono sopravvissuti. 🔗 Leggi su Open.online

Dove si nasconde Alì Khamenei: «È a Teheran, tratta la fuga in Russia»L’ayatollah Alì Khamenei si nasconde in una palazzina di tre piani nel cuore di Teheran.

Il giallo sulle 50 pagine su Trump sparite dagli Epstein file. Le accuse di molestie e i sospetti sulla “pulizia” della Casa BiancaIl fantasma di Jeffrey Epstein torna a scuotere i palazzi del potere di Washington, e questa volta il sospetto è quello di un colpo di spugna...

Una selezione di notizie su Ali Khamenei.

Temi più discussi: Iran, cosa si sa sui possibili successori in caso di morte di Khamenei; Usa e Israele, attacco all'Iran: scatta operazione 'Ruggito del Leone'; L’altro uomo che conta davvero in Iran; Iran, Khamenei prepara la sua successione: Se viene ucciso potere a un triumvirato.

Iran, Khamenei è probabilmente morto. La bomba dai media di Israele: la situazioneIsraele ritiene che la Guida Suprema dell'Iran, Ali Khamenei, sia stata probabilmente uccisa in un attacco israeliano avvenuto oggi. iltempo.it

Iran, colpo al regime: Uccisi i capi dell'esercito e dei pasdaran. E Khamenei è sparitoL'attacco americano e israeliano in Iran avrebbe provocato, tra i suoi effetti, la morte di figure chiave del regime degli ayatollah. iltempo.it

"Ali #Khamenei è probabilmente morto". La bomba dai media di #Israele: la situazione in #Iran #guerra #usa #28febbraio #iltempoquotidiano x.com

Israele stima “con alta probabilità” che nei raid aerei su Teheran sia stato eliminato Ali Shamkhani, segretario del Consiglio di difesa dell’Iran e consigliere politico della Guida Suprema dell’Iran, Ali Khamenei. Lo riferisce l’emittente Canale 12, che descrive Sh - facebook.com facebook