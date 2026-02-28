Questa mattina si è svegliato il rapper e influencer noto come J Ax, che in passato aveva criticato la politica e la finanza. Tuttavia, ieri aveva dichiarato che alcune accuse erano infondate. Nel frattempo, un altro personaggio ha espresso un forte odio verso i no-vax e ha invitato a obbedire alle regole, mentre i ribelli si sono risvegliati affrettandosi a cambiare posizione.

Ah, anche politologo il J Ax. In quel modo ruspante, da hinterland, cintura milanese, tra una bestemmia e un grappino, però tutto sommato non ha torto. Cosa dice il J Ax riconvertito in J R, col cappellone texano, da petroliere cafone? Dice che siamo di fronte al grande inganno, che la destra finge di fare la destra e lo stesso la sinistra per la semplice ragione che la politica è, questo lo nobilito io, in ruolo ancillare, subalterno ai grandi poteri che stanno oltre, stanno sopra. Non ha torto J Ax quando dice che “prendiamo ordini”, lui individua l'America, e va bene, questo da sempre, tralasciando però che l'intreccio di tecnologia e finanza rende pervasivo il potere dei nuovi faraoni, più o meno democratici, più o meno eletti. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - S'è svegliato il J Ax; la politica serva della finanza. Sai la scoperta. Ma appena ieri diceva che erano balle

Sanremo 2026, J-Ax: "Politica? Comandano Usa e finanza, destra e sinistra immobili"Home > Video > Sanremo 2026, J-Ax: "Politica? Comandano Usa e finanza, destra e sinistra immobili" “Anche noi stiamo disfacendo la sanità pubblica e...

“La politica è ostaggio dell’alta finanza combattere battaglie non serve a un cazzo, se ho avuto fortuna nella vita? Il mio culo è bello, alto e sodo”: l’ironia di J-Ax a Sanremo 2026J-Ax è tornato sul palco di Sanremo per la seconda volta nella sua carriera e questa volta lo fa da solista con il brano “Italia Starter Pack” con...

Tutti gli aggiornamenti su Sai.

Temi più discussi: Un paio di domande; Domenico, la mamma: Non c'è più speranza. E il Monaldi vara il piano della desistenza terapeutica | Il punto; Bambino col cuore bruciato, chiesta la PCC per il piccolo Domenico: cos'è la procedura per alleviare il dolore; Ancona candidata, a Roma il sindaco Silvetti ripassa il copione, Fioravanti scherza: Sei all’esame di maturità?.

Il cuore di Sestu si è spezzato: la Sindaca Paola Secci sul dramma del piccolo LorenzoLa comunità di Sestu si è svegliata avvolta in un silenzio irreale, scossa nel profondo dalla tragica scomparsa del piccolo Lorenzo, il bambino di soli cinque anni morto soffocato sotto gli occhi dell ... vistanet.it

Bimbo trapiantato, via alle terapie palliative: «Tolto il sonno farmacologico, non si è più svegliato. Purtroppo non ci sono speranze»Inizieranno domani, sabato 21 febbraio, le terapie palliative per alleviare le sofferenze del bambino sottoposto a trapianto di cuore e attualmente ricoverato all’ospedale Monaldi. leggo.it

Un anno di attesa è un tempo infinito quando non sai se qualcuno verrà mai ad aspettarti ma l’attesa è finita . Non ci saranno più turni per una passeggiata o il rumore del cancellino che si chiude la sera con la speranza, guardandoti, che domani potrebb - facebook.com facebook

Io un pochino di tv l'ho fatta, quindi: o sai che si baceranno (lo hanno fatto in prova) e stacchi di proposito (sapendo che ti crocifiggeranno il giorno dopo) , o non lo sai, te ne accorgi e tu e l'assistente siete superpillon alla velocità della luce, o stanno parlando x.com