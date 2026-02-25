Sanremo 2026 J-Ax | Politica? Comandano Usa e finanza destra e sinistra immobili

Home > Video > “Anche noi stiamo disfacendo la sanità pubblica e la stiamo privatizzando, ma non stiamo ancora al punto degli americani. Anche noi stiamo giustificando il caporalato di grandi multinazionali che fanno lavorare la gente con turni assurdi e sottopagati, però non lo abbiamo ancora fatto in maniera così veloce come gli altri. Quindi il nostro immobilismo, senza merito, in un certo senso ci sta premiando”. Così J-Ax, rispondendo alle domande dei cronisti a margine della sua conferenza stampa. “Se il governo Meloni non sta facendo quindi così male? No, ho detto un’altra cosa”, chiarisce il cantante. 🔗 Leggi su Lapresse.it

