La politica è ostaggio dell’alta finanza combattere battaglie non serve a un cazzo se ho avuto fortuna nella vita? Il mio culo è bello alto e sodo | l’ironia di J-Ax a Sanremo 2026

J-Ax è tornato sul palco di Sanremo per la seconda volta nella sua carriera e questa volta lo fa da solista con il brano “Italia Starter Pack” con molte influenze country. L’artista ha voluto sottolineare vizi e contraddizioni indispensabili per chiunque voglia vivere in Italia: “Sto Paese lo capisci da un cantierecinque dicono che fare uno solo che lo fa Meglio essere fuori che finire dentro tutti hanno qualcosa da nascondere”. Abbiamo incontrato il rapper qualche ora dopo il suo debutto sul palco ieri sera, 24 febbraio. Chi si aspettava un pezzo rap è rimasto spiazzato perché J-Ax, invece, ha deciso di cambiare le carte in tavola ed è per questo che ci sono le sonorità country: “Chi mi conosce personalmente sa che stavo covando da anni un progetto country, ma non il country da convention repubblicana, quanto quel che si riallaccia al genere folk auto-prodotto, nuovo, indipendente e che è il riflesso della working class lavoratori”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Leggi anche:

Elettra Lamborghini a Sanremo 2026: «Soffro le critiche, ma Voilà sarà un successo. Ho paura che mio figlio, se lo avrò, soffrirà. Il mio corpo? Con la psicologia ho imparato a piacermi»

J-Ax e l’arte di cambiare restando se stessi: il ritorno a Sanremo (da solo) per cantare le contraddizioni dell’Italia di oggi

Temi più discussi: Federalismo ed etica del domani : costruire speranza in tempi di crisi – Le Taurillon; Dazi, la politica folle di Trump colpisce l'Europa ma si ritorce anche sugli americani. E Meloni resta in silenzio; Gaza, Cuba e la Politica del Blocco Genocida; La guerra genera vendetta La giustizia può fermarla.

Crisi in Regione, Marco Tedde (FI): «Maggioranza in frantumi, la sanità sarda è ostaggio delle poltrone»Un duro affondo contro la tenuta della Giunta Todde e una denuncia sulla paralisi del sistema sanitario regionale. Marco Tedde, consigliere nazionale di Forza ... algheroeco.com

Marsala, il centrodestra implode: guerra interna a Forza Italia e città ostaggio dei veti?J?o???u000e?m?Fu0011u0003bb?u0006^ ??n?u001e??Pv7u001br??u001f?u001e5?mr??Q?}e?3???H:ku0016?F??~fu001e?7Ur??i?`???}?u001f?E???k??L??_S??rW?i/zu0013?????Bu0007?t69zB&ku001aG???0?V???u000bbu0012u0015? ... tp24.it

Neanche 24 ore di Festival e nell'ultra Sanremo c'è già passato tutto il più o meno prevedibile: fiori, mare, l'immancabile polemica politica, l’intervento della seconda carica dello Stato sul caso Pucci (!), gli omaggi alle immutabili icone sanremesi come Pippo B - facebook.com facebook

Sanremo, Conti: «Non capisco di politica, Festival cristiano-democratico» x.com