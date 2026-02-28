In una recensione, si evidenzia come Rose Byrne contribuisca a salvare il film, portando in scena un personaggio che affronta una mamma sotto stress. Mary Bronstein interpreta questa figura, che rappresenta un’epopea quotidiana, utilizzando allegorie piuttosto che approfondimenti psicologici. La narrazione si concentra su questi aspetti, senza spostarsi su altri elementi della produzione.

Mary Bronstein porta in scena l'epopea di una mamma sotto la morsa dello stress, ragionando per allegorie più che per sostanza. Se non tutto funziona, la performance della protagonista vale la visione. Se c'è un motivo per la quale Se solo potessi ti prenderei a calci vale la visione, questo è la prova di Rose Byrne. Respingente, pungente, oleosa nella ri-definizione di cosa voglia dire essere madre. Lontano da certe favole, vicino alla realtà. Esempio di quanto un'ottima performance abbia la capacità di spostare il centro gravitazionale, catturando il senso stesso della sceneggiatura. Oltre i buoni sentimenti, oltre lo scollato romanticismo legato a certi ideali maschio-centrici che, un certo cinema, sta finalmente sfidando, ribaltando le ultime certezze rimaste. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Se solo potessi ti prenderei a calci, recensione: la prova di Rose Byrne salva il film

Al cinema dal 5 marzo Se solo potessi ti prenderei a calci, con Rose Byrne da Oscar: un film che fa ridere, fa male e non si dimenticaIl 5 marzo arriva al cinema la pellicola che le ha regalato un Golden Globe e la pone tra le favorite per la statuetta dorata.

