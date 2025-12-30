Il «selvaggio» piace solo in film e favole. Se scegli il vero bosco ti trattano da matto.

Il “selvaggio” rimane un’immagine idealizzata di film e fiabe, lontana dalla realtà del bosco autentico. La natura vera, dura e imprevedibile, non si lascia addomesticare, e spesso viene fraintesa o temuta dalle istituzioni. In un mondo in cui si preferisce il progresso artificiale, la natura autentica si presenta come un ambiente difficile, che richiede rispetto e consapevolezza, lontano dalle semplificazioni delle rappresentazioni idealizzate.

La natura di «Avatar» è un prodotto artificiale dei progressisti: quella reale è aspra e feroce. Infatti allo Stato madre non va bene. Da quando è uscito, il 17 dicembre scorso, il terzo film della serie Avatar, intitolato Fuoco e cenere, è stato visto in Italia da diverse decine di migliaia di spettatori incassando oltre 15 milioni di euro. Ovviamente il successo è globale: negli Stati Uniti ha raggiunto i 218 milioni di dollari di incassi, che diventano 760 e passa milioni di dollari a livello mondiale. Non stupisce, dopo tutto Avatar è un franchise che si adatta perfettamente allo spirito del tempo, anzi si può dire che abbia largamente contribuito a plasmarlo. 🔗 Leggi su Laverita.info

