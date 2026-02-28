Gino Cecchettin sul palco dell' Ariston lancia la nuova campagna della Fondazione intitolata a Giulia

Durante la conferenza stampa prima dell’ultima serata del Festival di Sanremo, il vicedirettore dell’Intrattenimento Prime Time ha annunciato che Gino Cecchettin salirà sul palco dell’Ariston per presentare la nuova campagna della Fondazione dedicata a Giulia. È stato specificato che tra gli ospiti ci sarà il padre di Giulia, che interverrà per parlare della fondazione.

Ad annunciarlo durante la conferenza stampa che precede l'ultima serata del Festival di Sanremo è il vicedirettore dell'Intrattenimento Prime Time, Claudio Fasulo: «Stasera Gino Cecchettin sarà sul palco dell'Ariston: Avremo ospite il papà di Giulia, parleremo della fondazione intitolata alla. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it "Cara Giulia", Gino Cecchettin incontra gli studenti e la cittadinanza a VastoGino Cecchettin sarà protagonista dell’incontro in programma a Vasto il 19 dicembre prossimo, alle ore 9 al PalaBcc, nell'ambito del Vasto d’autore... Leggi anche: La storia della 105enne sul Palco dell'Ariston Tutto quello che riguarda Gino Cecchettin. Temi più discussi: Se domani non torno, al via le riprese del film su Giulia Cecchettin; L’abbraccio di Codroipo a Cecchettin: Sono andato oltre il male per Giulia; Curare la cultura del rispetto: Gino Cecchettin in Brembo; La rete che protegge, incontro con Gino Cecchettin a Codroipo. Sanremo, la conferenza stampa della finale. Carlo Conti: «Dopo di me o una donna o un giovane». Laura Pausini si emoziona, sul palco Gino CecchettinAlle porte dell’ultima serata, Carlo Conti mostra entusiasmo e serenità: «Siamo tranquilli, divertiamoci e vediamo chi vincerà, quest’anno il verdetto ... leggo.it Sanremo 2026, la scaletta della finale. A che ora sono sul palco i cantanti in gara e gli ospitiIl Festival di Sanremo 2026 si prepara a chiudere la sua edizione con una finale di grande intensità. Sul palco si esibiranno tutti i 30 Big in gara, ciascuno con la propria canzone, in una serata che ... msn.com Martedì 31 marzo, alle 18,30, all’Auditorium San Rocco di Carpi, arriva Gino Cecchettin, padre di Giulia, la studentessa 22enne di ingegneria biomedica di Vigonovo, in Veneto, uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta, con 75 coltellate nella notte tra l'11 e il 12 - facebook.com facebook Gino Cecchettin tra gli universitari per parlare di violenza di genere: "Il confronto con i giovani è fondamentale". Seminario sull'importanza dell'educazione sessuale nell'ateneo Roma Tre #ANSA x.com