Morte di Domenico le infermiere durante l' operazione | Miracolo se il cuore riparte è un casino che si portano sulla coscienza

Durante un'operazione, le infermiere coinvolte hanno commentato che sarebbe stato un miracolo se il cuore di Domenico fosse ripartito, descrivendo la scena come un vero caos. Agli atti sono stati depositati anche degli sms tra le infermiere, in cui si afferma che il cuore era come una pietra, e un dipendente ha fornito un racconto dettagliato di quanto accaduto.

"Non va. Zero. È una pietra". Sono le 16.06 dello scorso 23 dicembre, da quasi cinque ore l'equipe chirurgica del dottor Oppido ha impiantato un nuovo cuoricino a Domenico Caliendo, il bimbo di 2 anni e 3 mesi deceduto all'ospedale Monaldi di Napoli il 21 febbraio. L'organo non batte, è fermo immobile. Nella sala operatoria è il panico, come bene riesce a catturare l'icastico messaggio della caposala a un'infermiera proprio durante quei momenti concitati. E quest'ultima, già uscita dalla sala operatoria, di rimando: "Mamma mia, se lo portano sulla coscienza"., Non è l'unico chat di WhatsApp finita nel fascicolo investigativo.