Le chat tra le infermiere di Domenico | E’ un casino se lo portano sulla coscienza

Il 23 dicembre scorso alle 16.06, presso l’ospedale Monaldi di Napoli, il cuore donato da Bolzano impiantato nel corpo di Domenico non ha iniziato a funzionare. Le infermiere coinvolte nelle comunicazioni interne hanno commentato con frasi come “È un casino, se lo portano sulla coscienza”. Nessun altro dettaglio sulle cause o sui soggetti coinvolti è stato comunicato.

Tempo di lettura: 2 minuti Sono le 16.06 del 23 dicembre scorso. Il cuore proveniente da Bolzano e impiantato nel petto del piccolo Domenico all’ospedale Monaldi di Napoli non parte. Un’infermiera che ha lasciato l’ospedale si informa di come vadano le cose con alcuni colleghi. “Non va.zero.è una pietra” la risposta che riceve dalla caposala. E lei di rimando: “Mamma mia, se lo portano sulla coscienza”. E’ solo una delle chat di whatsapp agli atti dell’inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Caliendo e di cui oggi riferiscono Il Mattino, La Repubblica e Il Messaggero. Ma sono diverse le interlocuzioni che aiutano a ricostruire cosa sia successo in quel pomeriggio dell’antivigilia di Natale in sala operatoria. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Domenico, le chat shock degli infermieri durante l’intervento: “Il cuore è una pietra, lo avranno sulla coscienza”A una settimana dalla morte del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo di due anni deceduto dopo un trapianto di cuore all’ospedale Monaldi di Napoli,...

Domenico, le chat tra le infermiere: «È un casino, se lo portano sulla coscienza»

