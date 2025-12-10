Xmas Comics & Games | fumetti cosplay e fantasy tra Angeli e Demoni all' Oval Lingotto di Torino

Torinotoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'undicesima edizione di Xmas Comics & Games torna all'Oval Lingotto di Torino, portando fumetti, cosplay, fantasy e cultura pop in un evento imperdibile. Il 13 e 14 dicembre, la manifestazione trasformerà la città in un punto di riferimento per appassionati di giochi, cinema e mondi fantastici, offrendo un'esperienza ricca di incontri, esposizioni e divertimento.

L'appuntamento invernale più atteso per gli amanti della cultura pop è pronto a tornare. L'undicesima edizione di Xmas Comics & Games si svolgerà il 13 e 14 dicembre all'OvalLingotto Fiere di Torino, trasformando la città in un crocevia di fumetti, giochi, videogiochi, cosplay, cinema e. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

Xmas Comics & Games: fumetti, cosplay e fantasy tra Angeli e Demoni all'Oval Lingotto di Torino

Xmas Comics & Games: fumetti, cosplay e fantasy tra Angeli e Demoni all'Oval Lingotto di Torino

xmas comics amp gamesTutto pronto per Xmas Comics &amp; games: l'XI edizione questo weekendal l'Oval Lingotto Fiere - Il 13 e 14 dicembre all’Oval – Lingotto Fiere di Torino si svolge l’undicesima edizione di Xmas Comics & Games, l’appuntamento invernale più atteso per chi ama fumetti, giochi, videogiochi, cosplay, ... Scrive torinoggi.it