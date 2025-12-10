Xmas Comics & Games | fumetti cosplay e fantasy tra Angeli e Demoni all' Oval Lingotto di Torino

L'undicesima edizione di Xmas Comics & Games torna all'Oval Lingotto di Torino, portando fumetti, cosplay, fantasy e cultura pop in un evento imperdibile. Il 13 e 14 dicembre, la manifestazione trasformerà la città in un punto di riferimento per appassionati di giochi, cinema e mondi fantastici, offrendo un'esperienza ricca di incontri, esposizioni e divertimento.

L'appuntamento invernale più atteso per gli amanti della cultura pop è pronto a tornare. L'undicesima edizione di Xmas Comics & Games si svolgerà il 13 e 14 dicembre all'Oval – Lingotto Fiere di Torino, trasformando la città in un crocevia di fumetti, giochi, videogiochi, cosplay, cinema e. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Xmas Comics & Games: fumetti, cosplay e fantasy tra Angeli e Demoni all'Oval Lingotto di Torino

Xmas Comics & Games: fumetti, cosplay e fantasy tra Angeli e Demoni all'Oval Lingotto di Torino

Torino Comics - Torino Comics added a new photo — at Xmas... - facebook.com Vai su Facebook

A Xmas Comics & Games la Torino esoterica e magica. Il 13 e 14 dicembre all'Oval - Lingotto Fiere #ANSA Vai su X

Tutto pronto per Xmas Comics & games: l'XI edizione questo weekendal l'Oval Lingotto Fiere - Il 13 e 14 dicembre all’Oval – Lingotto Fiere di Torino si svolge l’undicesima edizione di Xmas Comics & Games, l’appuntamento invernale più atteso per chi ama fumetti, giochi, videogiochi, cosplay, ... Scrive torinoggi.it